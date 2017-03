Vabakooli õpilased toovad taas lavale muusikali

Muusikali teksti on kirjutanud 7.- 9. klassi õpilased sügisel toimunud muusikalilaagris. Laulud on kirjutanud eesti keele õpetaja Ott Kilusk ja bändiõpetaja Kait Kallau. Lavastaja on ajaloo- ja liikumisõpetaja Juta Ild.

Käesoleva aasta muusikal lähtub traditsiooniliselt aastateemast, milleks sel korral on Eesti asi.

Suurte riikide luureagentuuridest on läbi imbunud info, et ühes väikeses riigis, mille nimi on Eesti, on välja töötatud uus, kogu maailmakorda kõigutada suutev salarelv, mille nimi on Eesti asi.

FBI saadab Eestisse grupi spioone, kelle ülesandeks on välja selgitada Eesti asja olemus ja tööpõhimõte ning võimaluse korral selle enda valdusesse saamine.

Spioonid külastavad Eesti asja otsinguil mitmeid kauneid Eestimaa paiku ja kohtuvad oma rännakul eripalgeliste Eesti inimestega. Eesti asja otsingud paistavad liiva jooksvat, kuid lõpuks saabub ometi selgus. Tõsi küll selline, mida keegi ei oodanud ega arvanud.

Nagu varasematelgi aastatel, on muusikal vürtsitatud omaloominguliste laulude ja tantsudega.

Laval saab näha kogu vabakooliperet.