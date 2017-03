Pärnu-Jaagupi kiirabi on sunnitud kolima algkooli

“Rääkisime haiglaga sellest esimest korda juba möödunud aasta kevadel. Ütlesime juba siis, et lepingu lõppemise korral me seda enam ei pikenda,” ütles hoolduskodu juhataja Merike Lahesaare.

Juhi sõnutsi üüriti haiglale kiirabi tarvis Männi tee 24 ruume pea olematu hinnaga. Lahesaare rääkis, et saatis lepingu lõpetamise teate haiglale üle kolme kuu tagasi.

“Alles möödunud reedel saatsid nad (haigla, toim) kirja, et tahavad lepingut siiski pikendada. Rääkisime sellest oma sihtasutuse nõukogu esimehega ja leidsime, et me ei saa seda rohkem venitada,” selgitas Lahesaare. Tema sõnutsi on hoolduskodu juba kaua plaaninud laieneda ja selleks läheb vaja kiirabi kasutatavaid ruume.

Siiamaani oli koostöö hoolduskoduga hea. Kiirabi on seal juba nõukogude ajast asunud. See, et meid niimoodi tänavale visatakse, on äärmiselt kahetsusväärne. Jan Põlluste

SA Pärnu Haigla juhatuse liige Jan Põlluste tunnistas, et teade lepingu lõpetamise kohta tuli halva üllatusena, olgugi et seda aimati. “Maapiirkondadega on alati probleeme, kuna seal pole saadaval hea kvaliteediga kinnisvara,” ütles ta.

“Siiamaani oli koostöö hoolduskoduga hea. Kiirabi on seal juba nõukogude ajast asunud. See, et meid niimoodi tänavale visatakse, on äärmiselt kahetsusväärne,” lausus Põlluste. Ta möönis, et pole päris täpselt aru saanud põhjusest, miks haiglaga polnud võimalik lepingut pikendada.

Haigla juhatuse liikme sõnutsi on juba pikalt Halinga vallaga läbi räägitud, et rajada brigaadile uus kodu. Ruumid on küll leitud, kuid idee on alles projekteerimise tasandil. “Ehitamiseni läheb veel mitu kuud ja hoolduskodu meile seda aega kahjuks ei võimaldanud,” ütles Põlluste.

Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri ütles, et amet on haigla lepingu lõppemisest teadlik. Ta lisas, et kohalikud ei pea muretsema, kuna kiirabi jätkab vallas tööd uues kohas.

Halinga vallavanem Ülle Vapper täpsustas, et 1. aprillist kolib brigaad ajutiselt Libatse algkooli. “Kool on kolinud ühte tiiba ja brigaad saab kasutada vabu ruume,” märkis ta.

Vallavanem rõhutas, et kuna Via Baltica tähendab suurt riskiohtu, ei tule brigaadi piirkonnast lahkumine kõne allagi. “Püüame igati haiglale vastu tulla, sest see, et teenus oleks vallas kättesaadav, on meiegi huvides,” kinnitas ta.

Vapper ütles, et haigla kavandab brigaadile tööruume Pärnu-Jaagupi põhikooli kunagistesse tööõpetusklassidesse. “Haigla peab klassid oma nõuetele vastavaks ümber ehitama,” kommenteeris vallavanem.

Ehitus peaks lõpule jõudma selle aasta suvel.

Kohalik kiirabibrigaad ei tahtnud Pärnu Postimehele kommentaare anda. Kuigi algul väitsid töötajad, et mingit kolimist pole plaanis, tunnistasid nad lõpuks, et on teadlikud peatsest sunnitud lahkumisest. “Eks see teade tuli meile üsnagi äkki,” kostis üks kiirabitöötajaist.