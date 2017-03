Liikluskaamerad võivad hakata fikseerima juhtide mobiilikasutust

"Praegu pole see seadusega võimalik. Aga kuna järjest rohkem järelevalvet liigub tehnilistesse seadmetesse, on see lähituleviku teema ja saab kunagi olema," ütles PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe.

Tikerpe sõnutsi Saksamaal juba kasutatakse liikluskaamerate fotosid karistuste määramisel, näiteks: kui inimene on ületanud kiirust ega ole samal ajal kinnitanud turvavööd või on rääkinud roolis mobiiltelefoniga, saab ta karistada kolme rikkumise eest.

Maanteeamet on käivitanud ennetuskampaania "Kui juhid, siis juhi", mille eesmärk on liiklejatele meelde tuletada, kui ohtlik on kõrvaltegevus autoroolis. Kampaania lõpeb 5. aprillil maanteeameti ja PPA koostöös üleriigilise mobiilivaba päevaga.

PPA registreeris mullu 1413 liiklusrikkumist – mobiiltelefoni kasutamist.

Kõrvaltegevuse tõttu juhtub uuringu andmetel Eestis iga päev 2,1 liiklusõnnetust. Peale selle sattus 2016. aastal 33 protsenti sõidukijuhtidest tähelepanu hajumise pärast ohtlikku olukorda: kaldus oma sõidurealt kõrvale; ei märganud foori või liiklusmärki; äkkpidurdas, et vältida eesliikujale otsasõitu; eksis teelt; ei märganud jalakäijat või jalgratturit.