Maanteeamet kutsub vanemaid autojuhte tasuta koolitusele

Koolitus algab 10. aprillil kell 10 Pärnus maanteeameti ruumides Suur-Posti 20. Osalema on oodatud vähemalt 60aastased iga nädal autot juhtivaid mootorsõidukijuhid, kellel on B-kategooria juhtimisõigus ja kehtiv tervisetõend.

Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja sõidutundidest. Teoreetiline osa kestab kuus akadeemilist tundi. Aastaid autojuhte koolitanud Priit Lilleorg annab ülevaate Eesti liiklusolukorrast, selgitab liiklusõnnetuste põhjusi, räägib suurematest muudatustest liiklusseaduses, igapäevastest autosõitudest ja sellega kaasnevatest riskidest.

Tõstamaa perearst Madis Veskimägi kõneleb eaka autojuhi tervisest ja ravimite kõrvalnähtudest.

Praktilises osas on iga koolitatava kohta ette nähtud kaks akadeemilist tundi. Sõiduõppes pööratakse tähelepanu ka säästlikule sõiduviisile, soovi korral läbitakse koos spetsialistiga raskesti mõistetavaid ristmikke. Õppesõidu saab kokku leppida teooriakoolitusel, sõit toimub koolitusele järgnevatel päevadel.

Koolitusgrupi suurus on 25 inimest. Osalemiseks tuleb hiljemalt 6. aprilliks kirjutada Gerli Grünbergile meilil gerli.grynberg@mnt.ee või helistada telefonil 5305 4499.

"Sarnased koolitused on osutunud väga populaarseteks. Osalejate tagasidest on selgunud, et taolised praktilised infopäevad on väga hästi vastu võetud ja võiksid sama hoogsalt jätkuda. Koolituse eesmärk on julgustada vanemaealist autojuhti," rääkis maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Gerli Grünberg.