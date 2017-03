Pärnumaa lehmapidajad saavad 1,2 miljonit eurot erakorralist toetust

Pärnumaal saavad 64 piimalehmapidajat 1 222 126 ja kaks sealihatootjat 20 135 eurot toetust.

Erakorralise kohandamistoetuse eelarve on kokku 16 162 246 eurot, sellest rahast pool tuleb Euroopa Komisjonilt ja pool Eesti riigieelarvest. PRIA pressiesindaja teatel kasutatakse eelarvest 21 protsenti sealihatootjatele ja 79 protsenti piimatootjatele toetuse maksmiseks. Toetatakse väikesemahulist põllumajandustootmist ja tootmise mittesuurendamist, kuna väiketootjad on piimaturul kriisiolukorras tegutsedes olnud majanduslikult eriti haavatavad. Sealihatootjaid on palju mõjutanud Aafrika seakatk ja turuhäired. Tootmise suurendamata jätmine aitab piirata piima ja sealiha pakkumist, tasakaalustades turgu.

Toetuse saamise tingimused sätestab määrus ja õigus toetusele on seotud taotleja nimel registreeritud loomade arvuga. Piimatootjatel pidi olema kehtiv toorpiima turustamise veterinaartõend, luba piima käidelda või piimaveiste jõudluskontrolli tegemise leping. Ühe piimalehma kohta maksti toetust 153,63 eurot.

Kuna sealihatootjate esitatud nõuetekohaste taotluste rahastamise summa ületas 21 protsenti eelarvest, vähendas PRIA kõiki määruses toodud ühikumääri proportsionaalselt. Määrad on seotud sellega, kas ja millises seakatku piirkonnas sigu kasvatatakse.