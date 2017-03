Esimene sinilipurand Eestis võiks olla Pärnus, arvavad ühendus “Hoia Eesti merd” ja Eesti vetelpäästeühing. Sel aastal Pärnu rand veel sinilippu ei saa, kuid järgmisel aastal on see täiesti reaalne. Algava suve jooksul vaadatakse, mis vajab rannas veel täiendamist, et siis vajakajäämised kõrvaldada ja tulevaks aastaks sinilippu taotlema hakata, rääkis Pärnu abilinnapea Erni Metsal.