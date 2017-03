Ministeerium: Umbes 400 noort pole võimelised valimistel osalema

Siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonna juhataja Enel Pungas märkis kirjas, et kuna esimest korda on 16–17aastastel alaealistel võimalik hääletada kohalike omavalitsuste valimistel, peaks selgeks tegema, kui palju leidub nende seas teovõimetuid. Seni on ministeerium valimiste tarbeks pidanud sellist arvestust vaid täisealiste kohta.

"Nende seas on noori, kes teatud põhjustel ei ole võimelised aru saama hääletamise tähendusest ega suuda mõista oma teo tagajärgi," seisab eile laiali saadetud teates.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel on selliseid noori ligemale 400.

"Seoses lähenevate valimistega palume teie abi valijate arvestuse tagamisel, et oleks tagatud valimiste usaldusväärsus ja nende noorte õigusi ei kuritarvitataks," märkis siseministeerium.

Seetõttu palus ministeerium omavalitsustel pöörduda kohtu poole, kui neil on infot mõne 16- või 17aastase kohta, kellel ei tohiks olla valimisõigust. Pungas sõnas, et volikogu valimise seadus seab omavalitsustele selleks kohustuse.