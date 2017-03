Külalised Indiast pajatasid vabakooli õpilastele elust oma kodumaal

Koolis tutvustas paar 7.–9. klassi noortele India elu. Täpsemalt tuli juttu India inimestest, religioonidest, keelest, kommetest, omapäradest ja loodusest. Noortele pakkus huvi just asjaolu, kuidas nii usurohkel maal eri usurühmad omavahel läbi saavad. Sellele vastasid külalised lihtsalt, et ajal, millal Inglismaa neid valitses, pidid kõik kohalikud kokku hoidma ja tugevad olema. Nad saavutasid oma iseseisvuse 1947 ja nende sõnutsi oli sellele eelnenud aeg nende rahva liitnud. Samuti sõnasid nad, et ei pea viha Inglismaa peale: mis olnud, see olnud.

Eesti noortele pakkus huvi ka India mood ja riietumine. Külaliste jutu järgi on seda suuresti mõjutanud lääs, kuid oma rahvarõivaid hoitakse endiselt au sees. Guddilgi oli seljas ehe India sari.

Juttu tehti keeltestki, mida Indias kõneldakse tõesti palju erinevaid. Koolis õpivad hindud kahte riigikeelt: hindi ja inglise keelt, ja kohalikku, oma kodukoha keelt. Kahjuks märkisid Guddi ja Satnam, et haridusega on Indias endiselt probleeme, kuid riik areneb ja liigub paremuse suunas.

Huvitav fakt on, et India loodus on väga mitmekesine: neil on mägesid, merd, jõgesid, kõrbeid, vihmametsi. Riigi põhja- ja lõunaosa kliima erineb teineteisest tunduvalt. Külalised naljatasid samuti, et joogaga India inimesed nii palju ei tegelegi, kui mujal maailmas arvatakse.

Vabakooli noortele meeldis kohtumine Guddi ja Satnamiga väga. Väga lahkete ja avatud inimestena jätsid nad sooja tunde pikaks ajaks. Neid tänati tugeva aplausiga.