Restoranide nädala peakokkade galal pakutakse merevee vahtu

Laupäeval, 1. aprillil algava restoranide nädala esimene lõunasöök serveeritakse keskpäeval korraga 25 Pärnu restoranis. Osalevad restoranid pakuvad sel perioodil kahekäigulist lõunasööki hinnaga kümme ja kolmekäigulist õhtusööki hinnaga 18 eurot. Menüüdega saab tutvuda restoranide nädala kodulehel www.parnurestaurantweek.ee.

Pärnu restoranide nädala korraldaja Kadi Elmeste sõnade kohaselt oli algselt restoranide nädalat planeerides eesmärgiks meelitada kodudest välja eelkõige pärnakad. "Täna võime rõõmsalt kinnitada, et huvi madalperioodil Pärnusse tuleku vastu on väga suur ja koguni üle poolte broneeringutest on tehtud väljastpoolt Pärnut. Kodulehele broneerimiskeskkonna kaudu on tehtud broneeringuid Eesti kõrval veel Soomest, Saksamaalt, Hispaaniast, Rootsist, Taanist, Lätist, Belgiast ning Inglismaalt. Meil on väga hea meel selle üle, et suvepealinna restoranid on populaarsed ka väljaspool Eestit," lisas Elmeste.

Restoranide nädal toob Pärnusse mitmed uue näoga söögikohad. Kolmel osaleval restoranil on külaliste võõrustamiseks uued ruumid valmis saanud. Villa Wesset võtab külalisi vastu hubases stiilis kujundatud restoranis, kus on rõhutatud vana hoone isikupära ja lisatud kaasaegseid elemente. Villa Ammende on restoranide nädala alguseks lõpetanud hoone renoveerimise ja Pärnu Kalamajaka kohvik avab uksed uutes suuremates ruumides just esimesel aprillil.

Pärnu Kalamajaka kohviku peremehe Indrek Tekko jutu järgi oli laiendamine hädavajalik, kuna kõik huviliseid ei mahtunud enam vanadesse ruumidesse ära. "See oli tore üllatus, kui meie väike kohvik sai juba esimesel tegutsemisaastal tunnustatud Eesti parimate restoranide kategoorias ja kiiresti tekkisid oma püsikliendid. Meil on hea meel, et saame laiendatud ruumides uksed lahti teha just restoranide nädala esimesel päeval ja pakkuda oma külalistele kohalikku ahvenat, angerjat ja muud värsket kraami," lisas Tekko.

Pärnu restoranide nädal toimub 1.- 9. aprillini ja eesmärgiks on tutvustada siinseid restorane nii eestimaalastele kui lähinaabritele.