Ühisgümnaasiumi projektigrupp käis Prantsusmaal aardejahil

Nädala tähtsündmus oli ühisgümnaasiumi õpilaste ja õpetajate väljamõeldud, Pärnut ja meie ajalugu-kultuuri tutvustava aardejahi mängu läbitegemine. Selleks kasutati mobiiltelefone ja vastavat äppi, mis tegi Pärnuga tutvumise itaallaste sõnutsi lihtsaks ja arusaadavaks.

Ühisgümnaasiumil olid külas õpilased Itaaliast. / Erakogu

Mängu kaudu õppisid itaallased ära tundma Siinmaale omast arhitektuuri, said teada Paul Kerese "igavese teise" needusest, Lydia Koidula ja Johann Voldemar Jannseni tähtsusest Eesti kultuuriloos, avastasid maailmakuulsa Fabergé seotuse Pärnuga.

Õpilastele meeldisid kõige enam interaktiivsed ülesanded teatud vaatamisväärsuste juures. Näiteks Tallinna värava juures tuli neil tantsida kaerajaani ja seda filmida, teatud skulptuuride kõrval aga teha selfi.

Nädala jooksul said itaallased Eesti ja Pärnu kohta üha enam teada. Sellele aitasid kaasa Pärnu muuseumi ja Maarja-Magdaleena gildi külastus. Esimeses neist oli võimalus rohkete ajalooteadmiste kõrval kuulda Eesti köögikunstist, sest läbiti ekskursioon "Giidituur gurmaanidele", mis võimaldas külalistel ja kohalikelgi maitsta ajastutruid toite. Gildis osaleti traditsioonilise käsitöö töötoas, kus valmis unikaalne vaskehistöö – võtmehoidja.

Itaallased oli Eestis esimest korda. Kohe esimesel päeval üllatas vastuvõtvates peredes neid see, et eestlased võtavad kodus välisjalanõud ära.

Meie ilma pidasid külalised väga külmaks (kuuest itaallasest kolm olid kolmandaks päevaks ilmselgete külmetuse tunnustega, mistõttu edaspidi jõime töötubade vahele liitrite viisi ingveri- ja mustasõstrateed), kuid siinseid inimesi külalislahketeks ja rõõmsateks.

Itaallased olid üllatunud, kuidas meie eestlastena oma ajalugu väärtustame. Nende sõnutsi eestlased teavad ja räägivad palju oma ajaloost. Itaalias see nii ei olevat.

Veel mainiti ära lipurohkus linnapildis. Samuti panid imestama helkurid. Hiljem mõistsid nad, et meie kliimas ja valdavas pimeduses on see aksessuaar tõesti tähtis turvavarustus ja odavaim elukindlustus, mida teha annab.

Projekti viimasel päeval kinkis Eesti projektigrupp kõikidele itaallastele Eesti motiividega helkurid, mille nad kohe oma mantlite-jopede-kottide külge panid.

Eesti õpilasi üllatas, et Itaalia noored oskasid nii hästi prantsuse keelt. Neil on see teine kohustuslik võõrkeel koolis.

Nädal lõppes projekti ja selle väljundite tutvustamisega Tallinna Prantsuse instituudis prantsuse keele alase koostöö atašeele Virginie Philibert’ile.