Galerii: Mai lasteaia mudilased lustisid piraadilipu all

Noored mereröövlid taipasid pärast piraadivande andmist kohe, et ilma laevata ei ole piraate. Proovitööna valmis voltimistehnikas must purjekas, mille igaüks kaunistas teemakohaste kleepsude ja mereröövlilipuga. Hiljem valmis koostööna uhke laev suurtest ehitusklotsidest ja merereis võis alata. Noored meresõitjad said aru, et röövlitegi hulgas kehtisid kindlad reeglid, mida täideti ühise ürituse nimel.

Nädalasel reisil said koolieelikud teada, kes olid piraadid, millega nad tegelesid, missugused olid piraadilipud ja mida nee tähendasid. Lapsed mõistsid, et pidi olema hea meretarkuste tundja ja osav meremees, et jõuda oma eesmärgini. Interneti vahendusel õpiti tundma vanu ja nüüdisaegseid laevu tundma, grupeeriti mängulaevu küll suuruse, küll mastide arvu järgi, uuriti raamatuid.

Eriti põnevaks osutus aardejaht, mis toimus "Avasta mõõdud" teemaga seoses. Kapten Mõõduteadlane tutvustas kaarti, mille järgi oli võimalik leida neli aaret. Kaardil oli kirjas, et iga varandus tuleb üle mõõta. Millega on seda kõige otstarbekam teha? Seni oldi mõõtmiseks õpitud kasutama enda keha (jalg, vaks, süld), standardseid mõõtühikuid nagu puupulki, legoklotse ja paberist mõõduribasid. Kuidas mõõta siis, kui aarded osutuvad suuremõõdulisteks? Tuleb valmistada mõõdulint! Lapsed asusid tegutsema ja peagi valmisid 100 ühiku pikkused paberlindid. Nüüd oli aeg otsingutega algust teha.

Noored piraadid jagunesid gruppidesse ja igal tuli enne teeleasumist lahendada salakiri, mis andis neile õige suuna kätte. Oh seda rõõmu, kui varandus leiti! Üksteist toetades mõõdeti see üle. Siinkohal mõisteti mõõdulindi eeliseid eelmiste vahendite ees: sellega sai peale pikkuse mõõta ümbermõõtu.

Kogemuste põhjal teadsid lapsed, et kõik inimesed, ka mereröövlid, kasutavad väga hoolega oma meeli. Kaptenid panidki oma meeskonna proovile, aardekirstus sai kompimismeele abil püüda ära tunda väga erineva kuju, tekstuuri ja raskusega esemeid.

Mälutreeninguks mängiti sõnamängu "Täidan-täidan laeva".

Igal piraadil mõlguvad meeles läbitud raskused pikkadel mereteedel, unistatakse tugevatest ja kiiretest laevadest, suurest varandusest või soovist kohtuda merineitsiga. Kõigest sellest said lapsed joonistada ja katsetada oma oskusi mandalate värvimisel.

Teemanädala lõpetuseks toimus Ranna raamatukogus vahva kohtumine kaasaegse mereröövli Arabellaga ja tema rääkivate papagoidega. Lapsed said küsida kõike nii piraatide kui papagoide kohta. Mälestus toredast kohtumisest jäädvustati fotona.