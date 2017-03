Ujuvrestorani Vigor lugu

Paljud nooremad ja kindlasti hulk keskealisi pärnakaid mäletavad ujuvrestorani, mis seisis Pärnu jõel Kesklinna sillast ülesvoolu kai ääres. Ajalugu teab rääkida, et see betoonparv toimetati 1989. aastal siia Lätist ja sellele ehitati kolmekorruseline hoone. Esimene omanik ühistu Vigor avas noobli meelelahutuskoha, kuhu restorani lipsuta sisse ei lastudki. Peale restorani tegutsesid seal ööklubi, baarid, oli Black Jack ja ruletilaud, töötasid saunad ja pakuti öömaja. Teadjamad rääkisid, et peale kõige muu kauplesid vastutulelikud naised seal maksulise armastusega, mistõttu koht omandas rahvasuus peatselt ujuva lõbumaja kuulsuse.