“Mul on kogu aeg loomad olnud, piim, koor ja või kõik omast käest võtta,” seletab Kivipõllu talu perenaine Milla Pening.

Kivipõllu talu laudas nosivad Killuke ja Milli heina, nende kõrvadele kinnitub kollane sinise numbriga arveloleku lapakas, aga lehmad pole kaotanud oma loomulikku nägu, sest neil on sarved peas. Suurfarmides nuditakse sarvemüksud vasikatel peast, et tulevased tootmisvahendid üksteisega ei puskleks. Talulaudas on suhtumine teine ja sarvi läheb loomal ju enesekaitsekski vaja.