Soomaa jõele ehitatakse lüüside süsteem

Viienda aastaaja teemapark saab olema kolmest lüüsist koosnev süsteem Halliste jõe veetaseme paisutamiseks ja ülal hoidmiseks.

"Külastajad saavad nüüd kogeda viiendat aastaaega aastaringselt, samuti kuulub loodavasse kompleksi ökospaa ja multifunktsionaalne konverentsikeskus," tutvustas Soomaa matkakorraldaja Aivar Ruukel teemapargi rajamise plaane.

Viienda aastaaja perepargi tasuvuseks on arendajad planeerinud kümme aastat. Turu-uuringute järgi on keskmise ujutuse eest turist valmis maksma 50 eurot, see võimaldab kanuuga heinamaal sõitmist. Poole kallima pileti lunastajad saavad nautida ka metsas kanuutamise rõõmu.

Kokku plaanib üleujutuse pereatraktsioon luua Riisale 16 uut töökohta ja meelitada Soomaad aasta läbi külastama täiendavalt 70 000 välisturisti.