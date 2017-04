Pärnu vilemees valiti MMile õigust mõistma

Rannajalgpalli MMil teenindab mänge 24 kohtunikku 24 riigist. Lisaks Kärtmannile on Baltikumist esindatud Läti ja Leedu vileehed.

Kärtmann on on olnud FIFA kategooria rannavuti kohtunik neli aastat. Suurturniiridel on ta õigust mõistnud Euroopa mängudel ja kahel korral Euroliiga superfinaalis.

Rannavuti MM-finaalturniir Bahamal toimub 27. aprillist kuni 7. maini.