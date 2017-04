Vaata, kes pälvisid Endla teatri publikupreemiad!

Endla külastajate lemmik naisnäitleja on Ireen Kennik rollide eest lavastustes "Öös on asju", "Pao-Pao. Kuldse Trio lood", "Et sa kaotaksid kõik" ja "Mitte praegu, kallis!". Lemmiku meesnäitleja preemia pälvis Ago Anderson osatäitmiste eest lavastustes "Pao-Pao. Kuldse Trio lood", "Valged heteromehed" ja "Alice Imedemaal". Lavastustest meeldis vaatajaile enim tragikomöödia "Mitte praegu, kallis!", mille tõi lavale Ingomar Vihmar.

Hääletusest võttis osa üle 900 vastaja nii elektroonselt kui teatris paberankeedile vastates. Parima lavastuse kategoorias sai oma hääle anda lavastuste poolt, mis olid esietendunud märtsist 2016 veebruarini 2017.

Endla publikupreemiad antakse välja koostöös Pärnu linnavalitsusega.