Seakatk pole jõudnud kahte valda

Pärnu veterinaarkeskuse juhataja Riavo Mogilnõi mainis, et maakonnas on valdavad katkupiirkonnad Koonga, Varbla, Hääemeeste ja Audru vald, vähem juhtumeid on olnud Tori, Paikuse ja Halinga vallas. Veebruari keskel tabasid kütid viis metssiga, kes proovide järgi osutusid ohtlikusse viirushaigusesse nakatunuks.

Pärnu veterinaarkeskuse andmetel ei ole katkusigu avastatud linnaga piirnevates Tahkuranna ja Sauga vallas.