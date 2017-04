Galerii: Buss eksis udus Ehitajate teel kraavi

Täna kell 5.24 teatati politseile, et Pärnus Ehitajate teel on reisibuss, mis on teel risti ja ei pääse kuidagi liikuma.

Politsei kontrollis bussi roolis olnud 67aastast meest ja tuvastas, et ta oli kaine.

Oma sõnade järgi oli mees udus pisut ära eksinud ning õigelt trajektoorilt välja sõites teepervele kinni jäänud.

Puksiir tõmbas bussi välja ja viimane sai oma teekonda jätkata.