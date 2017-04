Kas Pärnu salapärane probleem Pulgaga maksab tiitli?

Pulk sai avageimis 12 tõstet, ent realiseeris neist vaid kaks ja peatreener Keel pani tema asemele mängu lätlase Edvarts Buividsi. Pulk naasis mängu kolmanda geimi keskel, ent lühikeseks ajaks, õige pea loovutas ta oma koha taas Läti ametivennale. Kui Pärnu jäi juba 1:2 kaotusseisu ja seega oli selg vastu seina, vahetas Keel pingile ka Buividsi. Tema asemel läks diagonaali Sander Rätsep, kes enamasti tegutseb nurgaründajana, ent saab hakkama ka diagonaalina. Mängu aga päästa ei õnnestunud.

Keel tunnistas, et Pulga mängu ei sega tervismured nagu varasemalt on olnud, vaid muud probleemid. «Ei ole mingisugust konflikti ega tüli. See on võistkonna-sisene asi. On võetud teatud seisukohad, mida võiks ehk muuta. Ei saa olla nii, et on minu arvamus ja vale arvanus,» annab Keel Pulga tavapärasemast kesisemate esituste osas vaid umbmääraseid selgitusi.