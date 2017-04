Weekend Festivali peaesinejate nimekiri täienes

Bänd on Grammy ja Ameerika muusikaauhinna võitja ning nende videot "Closer" on Youtube`is vaadatud üle 1,3 miljardi korra.

The Chainsmokersi liikmed Andrew Taggart ja Alex Pall segavad oskuslikult indie-, tantsu- ja popmuusikaelemente. Läbilöögisingel "#Selfie" tõusis Billboardi tantsumuusikatabelis esikohale ja seda osteti üle kümne miljoni koopia.

Tunamullu astus bänd maailmas üles üle 300 show`l, sealhulgas nimekatel festivalidel nagu Lollapalooza, Firefly, Tomorrowland ja Ultra.

Eelmisel aastal ilmunud singel "Closer" hakkas suvel edetabelites ülespoole rühkima, jõudes kõrgeimale positsioonile, jäi sinna üle kümneks nädalaks. The Chainsmokersi debüütalbum "Memories... Do Not Open" jõuab kuulajateni selle nädalal lõpus.

Peale selle kinnitas Weekend Festival esinejate hulka Don Diablo, GTA, Syn Cole’i, Wild Motherfuckersi, Alma, [Ex] Da Bassi, Andres Puusepa ja Bombossa Brothersi.