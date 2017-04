Kadri Simson: Maapiirkondadele puhutakse elu sisse

Sügisel toimuvate kohalike valimisteni on jäänud umbes 200 päeva ja tähelepanelikul lehelugejal ei ole jäänud märkamata, et juba ilmub artikleid, mis väidavad Eestis kõik halva olevat, sest negatiivsuse pealt on autoril lootus iseennast paremas valguses näidata. Hea näide sellisest stiilist on vabaerakondlase Märt Meesaki hiljutine arvamuslugu Pärnu Postimehes (17.03), milles poliitik leidis, et maainimesed ootavad valitsuselt suuri otsusi ja enda senisest suuremat väärtustamist.