Häädemeeste volikogu sai uue esimehe

Senisele esimehele, valimisliidus Ühtne Koduvald kandideerinud Andrus Soopalule, avaldas volikogu umbusaldust.

Künnapas ütles, et Keskerakonna ja IRLi koalitsiooni esmane eesmärk Häädemeestes on tegeleda haldusreformiga ning läbi viia lõpule ühinemine Tahkuranna vallaga, mis on kahe valla suur soov „Oleme volikogus võtnud eesmärgiks konstruktiivse koostöö nii omavahel kui ka vallavalitsuse liikmetega, kes jätkavad oma tööd võimuvahetusest hoolimata,“ lausus Künnapas.

Volikogu uus esimees ütles, et IRLi ja Keskerakonna koostöö on varasemalt jäänud erimeelsuste taha, mis nüüdseks on ületatud. „Kindlasti tuli paljudele üllatuseks minu ja volikogu aseesimehe Urmas Aava koostöö, kuid valla arenguks on ühine rada vajalik ja see ongi lõppkokkuvõttes kõige olulisem,“ märkis Künnapas.

Künnapas ei teinud saladust, et pettus seni volikogus võimul olnud valimisliidus Ühtne Koduvald. „Loodetut uut poliitikat ma volikogus ei näinud ning meie mõtted lihtsalt ei kattunud. Ma ei näinud enam paraku võimalust koostööd jätkata,“ tõdes Künnapas.

Häädemeeste vallavolikogus on 15 liiget: üks liige Keskerakonnast, viis liiget on IRLil ning kaks inimest valimisliidul Rannatee. Valimisliidul Ühtne Koduvald on seitse volinikku.