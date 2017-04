Sindis tulevad võimlemispidu ja laste lauluvõistlus

Laupäeval kell 13 Sindi seltsimajas algav võimlemispidu on toimunud juba kümme korda ja muutunud väga populaarseks. Saal on alati rahvast tulvil. Noored teevad peoks ettevalmistusi. Sel aastal on registreerunud 150 võimlejat-tantsijat Pärnu linna klubidest Rüht, Ainula, Happy Dancers, Pärlikene ning Kilingi-Nõmmest ja Sindist. Esitatakse 22 võimlemis- ja tantsukava. Võimlemispeo korraldab Sindi avatud noortekeskus.

Pühapäeva keskpäevast on seltsimaja aga laululaste päralt. Lauluvõistlusest võtavad osa Sindi linna 3–19aastased laululapsed viies vanuserühmas. Igast vanuserühmast osaleb kuni seitse noort lauljat, kellel tuleb esitada vabalt valitud laul. Võistlust hindab žürii, kes valib välja iga vanusekategooria parimad.