Video: Hillar Kohv lõi kampa DJ Heikiga

"Marek Veeli raadiojaama Playsound kaudu tutvusin DJ Heikiga ja Leo Lehepuuga, kelle laule raadiojaam tihti mängis aastavahetuse paiku. Kuna DJ Heiki on aktiivne laulude kirjutaja ja nende esitaja, tegi Heiki Hainsalu mulle ettepaneku laulda koos "Diskori valssi"," avaldas Kohv üllitise sünniloo.

"Mis laulu sisusse puutub, siis tegemist on sellise soovisaate lauluga, kus tellitakse laule. Ja kuna minu lemmiklaulja on alati olnud Anne Veski, siis seda teavad kõik ja Anne Veski nimi otsustati laulu sisse panna. Soovisin loos mainida ära ka Maarja Jaagussaare ja Innele Õispuu, kes on olnud viimasel ajal pidevalt meedias seoses Rakvere teatri värgiga," rääkis Kohv.

Meeleolukale muusikapalale valmis videogi.

Kohv märkis, et plaanib DJ Heikiga juba järgmisi laule, ja avaldas lootust, et need jõuavad plaadi peale.