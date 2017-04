Pärnu Mai kooli algklassiõpilased osalesid FLL Juniori näitusvõistlusel

First Lego League Junior (FLL) on õpilastele suunatud programm, mille eesmärk on teadust ja tehnoloogiat populariseerida, anda lastele vajalikke teadmisi ja oskusi.

Juhindudes FLLi põhiväärtustest, võtavad meeskonnad mõõtu iga-aastasel konkursil, mis koosneb robotivõistlusest ja projektist. 2016/17. aasta teema oli "Loomadest liitlased", et uurida inimeste-loomade koostööd ja muuta mõlema elukeskkond paremaks ja turvalisemaks.