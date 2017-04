Pärnu purjetajate EMi hõbe kullati üle

Läinud aasta juulis Kreekas avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlustel kuulutati ORC C-grupis üheksa sõidu järel võitjaks itaallase Vincenzo de Blasio juhtimisel sõitnud Scugnizza meeskond. Märtsi viimasel päeval teatas rahvusvahelise purjetamisliidu žürii, et Itaalia tiimi tulemus on tühistatud ja Euroopa meistri tiitel kuulub Pärnu jahtklubi lipu all seilava kapten Aivar Tuulbergi Katariina II meeskonnale. Hõbeda võitis Ott Kikkase Sugar ja pronksi saab Kreeka jaht Baximus.