Pärnumaa kooliteatrite festivalil nähtu kinnitas, et meil on palju andekaid noori, kellele teatritegemine on enesestmõistetav tegevus.Kaasakiskuv oli vaadata muinasjutte uudses võtmes, vaimukaid lastelaulude põhjal loodud lavastusi, lugusid probleemsetest noortest ja elu põhiväärtustest.