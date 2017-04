Maanteeameti ennetuskampaania raames on täna mobiilivaba päev, näitamaks, kui ohtlik on autoroolis kõrvalisi asju teha. Et seda tõestada, katsetas Pärnu Postimehe ajakirjanik simulatsioonimasinal, millised on tagajärjed, kui autoroolis sõnumit toksida.