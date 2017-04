Raeküla kooli õpilased käisid Erasmus+ programmi raames Prantsusmaal

Projekt "Youth and Healthy Habits" on kolmeaastane strateegilise koostööprojekt, mis on suunatud 14-17 aastaste noorte tervislike käitumisharjumuste kujundamiseks. Projektis osaleb kokku 4 partnerkooli - Lycée Saint-Louis Lorientist Prantsusmaalt, Ricarda-Huch-Schule Kiilist Saksamaalt, Budakeszi Nagy Sándor József Grammar School Budakeszist Ungarist ja Pärnu Raeküla Kool Eestist.

Koordinaatoriks on Lycée Saint-Louis majandusõpetaja Christiane Lucas Le Pogam. Igal õppeaastal toimub kaks õpilasvahetust, kus õpilastel on võimalus külastada partnerriikide koole ja õpilasi ning osaleda ühe nädala vältel erinevates projekti eesmärke toetavates tegevustes.

Eelmisel nädalal toimunud õpilasvahetusel osalesid Pärnu Raeküla Koolist kuus 8.b klassi õpilast - Berit Merirand, Elina Olde, Piibe Lohuaru, Ville Kristjan Vool, Teven Palmsaar ja Alexandr Kadetov. Saatjateks olid kooli direktor Liilia Oberg ja arendusjuht Marjaliisa Umb, kes mõlemad on ka projekti Eesti koordinaatorid.

Õpilasvahetuse tegevused olid planeeritud esmaspäevast reedeni, reisiti kohale ja tagasi eelneval ja järgneval päeval. Igal päeval toimus organiseeritud töö hommikul kaheksast õhtul viie-kuueni välja.

Lorientis toimunud õpilasvahetuse peaeesmärgiks oli temaatilise lauamängu loomine algusest lõpuni. Õpilased jagati kuueks erinevaks rahvusvaheliseks grupiks, kus igasse gruppi kuulus 2 prantslast ja sakslast, lisaks üks eestlane ja ungarlane. Igal grupil tuli luua lauamäng, mis puudutas erinevaid alateemasid nagu tervislikud ja ebatervislikud tooted, tervislik toitumine, aktiivne liikumine, biorütm; lisaks küsimustele olid ka liikumiskaardid, mis sundisid õpilasi vahepeal püsti tõusma ja erinevaid harjutusi tegema. Samuti pidid õpilased ise välja mõtlema ka mängureeglid. Viimasel päeval oli kõikidel gruppidel võimalus üksteise lauamänge mängida ning anda omapoolne hinnang, millest kujunes üldtulemus.

Lisaks toimus nädala jooksul muidki põnevaid tegevusi: karaoke, kus meie õpilased õpetasid teistele õpilastele Mikk Saare lugu "Me armastame Eestit"; külastati nii squashiklubi, kus toimus omavaheline turniir; avastati Lorienti linna fotojahiga; külastati allveelaev-muuseumi ja II maailmasõja ajal ehitatud ja veel mõned aastad tagasi toiminud allveelaevabaasi; osaleti töötubades, kus õpilastel oli võimalus olla näitlejaks situatsioonimängudes ning proovida prille, mille ette panemisel muutus nägemine ja taju selliseks, justkui oleks 8 alkohoolset jooki ära joonud. Kolmapäevane päev oli väljasõidu päev, kus bussiga sõideti Vannesisse. Vannes on 2000 aastat tagasi asutatud linn Morbihani lahe kaldal. Vanalinna ekskursiooni viisid läbi Prantsusmaa kooli õpilased, kes rääkisid linna ajaloost ning tutvustasid peamisi vaatamisväärsusi. Seejärel suunduti vaatama Carnaci menhire ehk hiiglaslikke piklike hiidrahne, mis seisavad kilomeetripikkustes sirgetes rivides ja mille kunagise kasutuse eesmärgi üle arutatakse tänapäevani. Peale seda veedeti vaba aega Quiberoni linnas. Suur au oli osaleda ka aselinnapea, kelle üks töövaldkond on rahvusvahelised suhted, vastuvõtul Lorienti linna linnavalitsuses. Ta rääkis, kui olulised on rahvusvahelised projektid ja koostöö ning millist mõju need avaldavad.

Kuigi nädal oli pikk ja tihe, täis erinevaid tegevusi, oli meie õpilaste tagasiside ainult positiivne. Õpilased tõid välja mitmeid nende jaoks olulisi aspekte: kuna projekti töökeel on inglise keel, siis paranes nende keeleline suhtlus, samuti õppisid nad tundma teisi kultuure ning nägema kultuurilisi eripärasid, said teadlikumaks Prantsusmaa haridussüsteemist ning tegid rahvusvahelistes gruppides grupitööd. Paljude jaoks oli see ka esimeseks korraks algusest lõpuni lauamängu luua.

Sellel õppeaastal on kolmeaastane projekt, mis algas juba 2014. aastal, jõudmas lõpusirgele. Jäänud on veel viimane kohtumine, mis toimub Kiilis, Saksamaal 23.-29. aprill ja koordinaatorite kohtumine ning lõpparuande kirjutamine.