Mustlased sokutavad pärnakatele potte müüa

«Mul käis eile üks vanem mustlane. Pakkus esmalt panni ja siis äkitselt juba pottide ja pannide komplekti,» kõneles Kuldse Kodu kandis elav Ester. «Ta rääkis vene keeles, ütlesin talle mitu korda «njet». Käes nägin ma tal ainult üht panni ja selle kokkuvolditud pakendit.»

Estri väitel oli «müüja» ebameeldiv, sest kiikas korduvalt tuppagi. «Pikalt tal siiski seda võimalust ei olnud, sest pärast «ei» korrutamist vene keeles tõmbasin ma ukse kinni,» jutustas ta. Naise väitel ta peale ühe mustlasnaise kedagi rohkem ei näinud. «Kahe aasta jooksul, mil ma siin elanud olen, pole minuga sellist asja juhtunud.»

Samasugust muret on üks pärnakas kurtnud sotsiaalmeedias. Facebooki lehel «Märgatud24 Pärnus» kirjeldab ta, kuidas agressiivse müügitehnikaga mustlased Kaevu tänaval vanainimestele potte pähe määrivad ning tuppa trügivad. «Olge ettevaatlikud,» soovitab naine kaaslinlastele.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanema Karin Uibo andmeil laekuvad teated seda sorti müügimeeste kohta politseile tavaliselt lainetena.

«Sageli on kauba müümisega ülikiire,» rääkis Uibo, kelle sõnutsi on levinuim taktika mängida müügimeest, kes tuleb esitluselt ja tahab kohe näidised müüa, et vältida tollimaksu või lennuki pagasitasu. Uibole teadaolevalt leiavad sellised juhtumid sageli aset ka ostukeskuste parklates. Harilikult lähenevad isehakanud müügimehed mõne sellise auto juhile, kelle sõiduriista välimus viitab ostujõule. «Räägitakse oma lugu ja näidatakse mõne tuntud tootja kööginõude või nugade reklaamlehte, mille toodete hind küünib poes väidetavalt üle 1000 euro, aga konkreetse pakkumisega saavat potentsiaalne ostja need poole odavamalt,» kirjeldas Uibo levinud skeemi.

Piirkonnavanema jutu järgi võib seesuguse kauba hind tehingu käigus aga üsna madalale langeda, kuna tegemist on odava võltsinguga. Nii on suure «hinnavõidu» peale mõeldes mõned naiivsemad ostjad, keda agressiivne müüja mõistagi tehinguga tagant kiirustab, nõustunud ostma koguni mitu komplekti.

Uibo ütles, et samalaadset kauplemistehnikat kasutavad petturid ka linnatänavatel ja elurajoonides. Erinevalt ostukeskuse parklatest püütase siin eakamaid kliente. Samuti peavad «müügimehed» maantee ääres autosid. «Väikese variatsioonina võib «hädasolija» ka vajada raha kojusõiduks ning pakkuda vastu näiliselt väärtuslikke esemeid: kas siis kallist ülikonda või muud kaupa, mis hiljem odavaks võltsinguks osutub,» selgitas Uibo.

Viimase kuu jooksul on ka Pärnus politsei saanud teateid tänavail kaubelnud või koduukse taha tulnud pottide-pannide pakkujatest.

«Politsei on inimestele ikka selgitanud, et kellelgi ei ole kohustust midagi osta ja kindlasti ei tohiks pealetükkivat müügimeest oma koju lasta,» ütles Uibo. Ta rõhutas, et siiski ei saa politsei sekkuda tehingusse, kus inimene ostab potid või muud esemed vabatahtlikult ükskõik millise rahasumma eest. «Küll saab politsei sekkuda juhul, kui müüja käitub agressiivselt või muul viisil häirivalt, sellistest juhtumistest palume inimestel politseile teada anda.»

Uibo rõhutas, et igasugune tehing tuleks väga hoolikalt läbi mõelda, sest sageli on sellise ukselt uksele käiva müüja pakutav kaup sõnades palju kvaliteetsem kui tegelikult.