IRL soovib Pärnu lennujaama uuendamisega alustada

Erakonna Pärnumaa piirkonna esimehe Andres Metsoja sõnutsi kinnitas IRL poliitilist toetust Pärnu lennujaama rekonstrueerimisele juba eelmisel suvel eestseisuse koosolekul. Nüüd, mil valitsus hakkab peagi arutama järgmise aasta investeeringute kava, tuleb selleks tarvilikud 15–18 miljonit kindlasti kavva lisada.

Metsoja hinnangul on lennuühenduse puudumine hakanud piirama piirkonna turismimajanduse arengut. "Pärnu peab leidma uusi turiste, sest üha vähem inimesi on valmis tulema Soomest siia bussiga. See paneb lähiaastatel Pärnumaa majutus- ja turismiettevõtted järjest suuremate probleemide ette," rääkis ta.

Metsoja hoiatas, et kui investeeringuid lähiaastatel lennujaama ei tehta, võib pikemas plaanis arvestada lennuvälja sulgemisega. See oleks Pärnu regiooni majandusele korvamatu ja pöördumatu kahju.

"Pärnu peab muutuma atraktiivsemaks jõukamatele turistidele, kuid nemad pole valmis linna jõudmiseks päevi bussis istuma," rõhutas Metsoja.