"Inimesed on meie poole pöördunud murega, et levib kuulujutt, justkui teemanädalal restoranides kohti enam ei jätkuks. Tegemist on valeinformatsiooniga, tegelikult neid ikka jagub," kinnitas Pärnu restoranide nädala korraldaja Kadi Elmeste.