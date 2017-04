Juhtkiri: Vana turg uues kuues

Pärnu Vana turg elas üle kõige totaalsema muutuse selle sajandi algul, mil kolhoosituru eriilmelised ja eri suurusega putkad lammutati ja ehitati uus Vana turg. See avati 2003. aastal. Turulised panid aga peagi tähele, et suvel oli selles telgis palav ja talvel külm. Pealegi kippus riide- ja jalatsikraam kõvasti võimust võtma ja traditsioonilise turu pind jäi üpris ahtaks. Suvel lisandus küll väliturg, aga ikkagi aduti, et see pole enam see. Pealegi on paarikümne meetri kaugusel teine turg, kus kaubeldaksegi rõivaste ja jalanõudega.