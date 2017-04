Video: Uudisimu tõi sajad huvilised tund enne avamist turu ukse taha

Näiteks proua Maret ütles, et tema tuli renoveeritud turule ostma pekki. "Ega ma siit rohkem ostma hakkagi," lisas ta. "Rimit ma ei salli, see on niivõrd kallis pood."

92aastane Johanna tuli turgu kaema uudishimust ja soovist kõike teada.

Vaata videost, mis tõi toredad inimesed juba enne avamist Pärnu turu ukse taha!