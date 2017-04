Kes ehitusprügi tee äärde tõi?

Are vallavalitsus palub inimeste abi, et lammutusjäätmete tee äärde jätja kindlaks teha.

Samuti ootab vallavalitsus infot selle kohta, kus majas või korteris käib vannitoaremont, sest tee äärde toodud jäätmed võivad pärineda mõnest remondis olevast eluasemest.

Infot lammutusjäätmete omaniku kohta oodatakse elektronposti aadressile vallavanem@arevald.ee või telefonil 525 3189.

Are valda Niidu tee äärde on viimaste päevade jooksul toodud ehitusprahti. / Are valla Facebooki leht