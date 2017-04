Pildid: maagilisel kuupäeval abielluda soovijad kogunesid Pärnu maavalitsusse juba varahommikul

Kell 5.15 maavalitsusse jõudnud Liina ja Raigo saabusid esimestena. "Et saaks kindlalt sellel kuupäeval registreerida," põhjendas paar, miks nad otsustasid nii vara kohale tulla.

Nad ei arva, et maagilisena näiv kuupäev toob rohkem õnne. "Lihtsalt ilus number," avaldasid nad.

Kolmveerand tundi hiljem jõudsid Taavi ja Leili. "Jõulude aegu istusime maha ja mõtlesime, millal abielluda," teatas Taavi. "Kuidagi tuli mõttesse see maagiline kuupäev. Tundsime, et see on õige."

Taavi tõi esile, et nende elus on palju seitsmeid. "Seitse aastat kooselu, sügisel saaks seitse aastat kihlumisest ja nüüd 7. juuli 2017," märkis Taavi. "Seitsmete mäng."

Taavi lisas, et võimalik kuupäev oli 17. juuligi, kuid siis on tema sünnipäev, mispärast ta välistas selle päeva.

Kas niisugune pulmapäev toob õnne? "Seitse on mu õnnenumber küll," tõdes Leili.

"Seitsme aasta pärast näeme," lausus Taavi.

Kaheksa aegu Pärnu maavalitsusse jõudnud Saimon ja Kristelle panid täna pulmapäeva paika juhuslikult. "Me ei mõelnudki sellele kuupäevale, juhtus nii," rääkis Saimon. "Eks see ole ilus number ja päev, mida meenutada."

Ihatud aja saamiseks tuleb soovijail maavalitsusse minna ja avaldus esitada täpselt kolm kuud varem. Registreerimise aega telefoni või interneti teel broneerida ei saa. Ainuke variant on elav järjekord.