Naiste tugikeskus kutsub kuuel päeval Pärnu randa jooksma

Kõrbejooksu peetakse rängaks, sest peale vee ja telgi tuleb jooksjal oma varustust kogu aeg seljakotiga kaasas kanda. Morrison esindab kõrbemaratonil kõiki naisi, kes on perevägivallaga kokku puutunud.

Toetusraha kasutab Pärnu naiste tugikeskus augustikuise emade ja laste laagri tarvis. Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõllu sõnutsi on samal ajal siin jooksmine ainuke moodus Morrisoni toetada. "Selleks me punnitame ja ponnistame. Juba väljatulemine on paljude puhul eneseületamine," sõnas Orupõld.

Orupõllu kinnitusel on reedest kolmapäevani keskrannas toimuvatele jooksudele osalema oodatud kõik: lapsed, koerad, mehed, sõbrad. Kirja kedagi ei panda. Kogunetakse iga päev kell 17 surfiklubi juures. Erand on pühapäev, kui jooks algab kell 10.30, sest samal ajal stardib Morrison ultramaratonile. Sel päeval ühinevad toetusjooksuga Pärnu politseinikud.

Ingrid Morrison lõpetab kõrbemaratoni eeldatavasti 15. aprillil.