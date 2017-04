Ühisjooksu mõte on toetada Austraalias elavat eestlannat Ingrid Morrisoni, kes alustab homme hommikul Marokos 257 kilomeetri pikkust Sahara kõrbemaratoni, et koguda raha Pärnu naiste tugikeskusele. Jooksu peetakse rängaks, sest peale vee ja telgi tuleb jooksjal oma varustust kogu aeg seljakotiga kaasas kanda. Morrison esindab kõrbemaratonil kõiki naisi, kes on perevägivallaga kokku puutunud.