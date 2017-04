Kilingi-Nõmmes ei leidu SEBi automaadile sobivat seina

SEBi kontorite ja pangaautomaatide asukoha teabe järgi on Kilingi-Nõmme Konsumi rahaautomaat suletud seoses kaupluse renoveerimistöödega 13. veebruarist ja lähimad väljamakseautomaadid asuvad Pärnus.

Paar nädalat hiljem sulges pank rahaautomaadi Pärnus Papiniidu Säästumarketi juures, lähimad automaadid jäävad samasse, Papiniidu tänavasse.

On suur vahe, kas soovitada samas tänavas mõnisada meetrit edasi kõndida või öelda maainimesele, et tal tuleb pangaautomaadini sõita 50 kilomeetrit.

Pole siis imestada, et kui SEBi automaadi asemel Kilingi-Nõmme majandusühistu ehituskaupluse seinas haigutas auk, marssisid elanikud kohaliku võimu esindaja juurde, sest kes siis veel kui vald peab oma inimeste mured ära kuulama ja meetmeid rakendama.

Saarde vallavanema Andres Annasti jutu järgi võttis ta SEBiga ühendust, sest pangahärrad ei pidanud vajalikuks enne kohalikke nördima pannud otsust ega pärastki vallamaja ust kulutada.

“Mulle teadaolevalt võeti SEBi automaat oma kohalt ära, sest majandusühistu tegi oma poes remonti. Seejärel keeldus pank automaati kusagile mujale paigaldamast,” seletab Annast.

Vallavanema teadmisel pakkus majandusühistu SEBile automaadi paigaldamiseks Konsumi fuajeed, kuhu teisaldati sellestsamast seinast Swedbanki rahaautomaat. Pakkumisel olid muudki seinad, aga vastus oli jäik.

“SEBi sõnum mulle oli, et automaadi paigalduskulud on nii suured ja tehtavate tehingute arv väike, et automaadi tagasitoomine ei tasu end enam ära. Pakkusime valla abi automaadile uue koha leidmisel, aga sellest keelduti,” jätkab ligemale 4000 elanikuga valla vanem, kes ei pea normaalseks, et lähim SEBi automaat on saardelastele nüüd kas Pärnus, Viljandis või Karksi-Nuias.

“Sularaha saab SEBi klient ristkäitluse korras võtta Kilingi-Nõmmestki, aga minu arvates on ristkäitluse teenustasu hingehinnaga,” nendib Annast. “Swedbanki automaadi kohalolekut peab SEB justkui põhjuseks, miks nende automaati siia enam vaja pole.”

Kilingi-Nõmme majandusühistu juhatuse esimehe Leelo Alliku jutu järgi tuli SEBi pangaautomaadi teema päevakorda, kui majandusühistu asus ehituskaupluses remonti tegema.

“Swedbanki automaadi ümberpaigutamise järel oli poe keskmine aken inetu ja palusime remondi ajaks SEBil oma automaadi sealt ära viia. Aga pakkusime neile kohe asendust ja vald pakkus abi ning toetust, kuid neile ei sobinud ükski koht,” selgitab Allik.

Kilinginõmmelased on veendunud, et SEB kasutas võimalust, kuid näitab näpuga majandusühistule.

“Kohalik ühistu pakkus meie automaadile kahte uut asukohta, mis kumbki ei vastanud pangaautomaadi paigaldamise nõuetele,” teatab SEBi turunduse ja kommunikatsiooni divisjoni kommunikatsioonijuht Julia Piilmann.

Piilmann tõdeb, et kuigi esmapilgul tunduvad kõik ATMid ühesugused, võivad kahe masina turva- ja töökindlust tagavad nõuded olla väga erinevad. “Seega, kahjuks pidime loobuma pakutud alternatiivsetest asukohtadest seetõttu, et need ei vastanud pangaautomaadi paigaldamise tingimustele,” rõhutab ta.

SEBi rahaautomaadid on maakonnas jäänud Sinti, Vändrasse ja Audrusse. Tootsi aleviku elanikud ootasid pikka aega, millal SEB täidab lubaduse paigaldada neile uuesti rahaautomaat pärast seda, kui Läti pätid olid selle 2010. aastal rüüstanud. Toona lubas pank, et toob remonti viidud automaadi hiljemalt aasta pärast tagasi.

Nüüd selgitab SEB Piilmanni vahendusel, et Tootsi aleviku automaati polnud võimalik remontida ja “samal ajal kukkus märgatavalt piirkonnas sularaha kasutus ja laos valmis ATMi masinaid polnud, ei olnud enam võimalust ega otsest vajadust automaat Tootsi alevikku tagasi paigaldada”.

Krediitkaardina toimib Coopi kauplustes Säästukaart+, enamik ostjaid tasubki maapoodides kaardiga, mõnes kaupluses on juba terminalid, mille kaudu saab klient oma kontolt raha võtta, kuigi tehingud on limiteeritud.

“Sügisest tuleb Coopi pank täiega turule, kauplused hakkavad raha sisse- ja väljamakse teenust pakkuma ja tulevad pangakaardidki,” avaldab Allik.

Piilmanni vastusest nähtub, et klientide rahulolu on neile ülioluline, kuid pangaautomaatide paigaldus ei sõltu üksnes neist, vaid on seotud pinna omanike tingimustega.