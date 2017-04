Galerii: Silla keskuse trepijooksul sündis võimas rajarekord

„Olen tõeline trepijooksu fänn,“ tunnistas teist aastat jutti võitnud Tarkpea finišis. „Tegelikult on vorm nii hea, et oleks võinud ka 2.30 joosta aga kukkusin kaks korda ringi algul libedal põrandal ja lõhkusin isegi oma püksid ära.“

Tarkpea lisas, et ta eesmärgiks on parandada tänavu oma kõiki rekordeid 1500 meetrist poolmaratonini. Sügisel soovib mees joosta elu esimese maratoni. Järgmise stardi teeb pärnakas järgmisel pühapäeval Rannametsa luitejooksul.

Martin Tarkpea võitis Silla keskuse trepijooksu rajarekordiga. / Mailiis Ollino/

Teisena lõpetas senine rekordiomanik Einar Elbing. Elbingu varasemad rekordinumbrid olid 2.55,0. Täna sai mees kirja 2.56,50. Kolmas oli aerutaja Andreas Baum ajaga 3.11,06.

Parim naine oli Kristi Pajo ajaga 3.44,35.

Noortest võitsid Kevin Kubiljus ja Ülle Järvoja. Parim veteran oli Sirje Kõresaar.

Lastest võidutsesid Elbe Reiter ja Jüri Jefimov.

Esimest korda kavas olnud teatejooksu võitis nelja tiimi seas kooslus Ühinenud Metsaomanikud, A2K spordiklubi ja Pärnu Kalevi rattakooli ees.

Trepijooksul osales täna kokku ligi 60 liikumissõpra, kellest üle kahe-kolmandiku olid lapsed. See on ka senine osavõturekord.

Ürituse peakorraldaja Kaupo Koplus märkis, et on osavõtjate arvuga väga rahul, sest varem on jooksjate arv jäänud alati alla 50. „Noori oli hästi palju,“ kiitis Koplus. „Täiskasvanuid võiks muidugi rohkem olla aga võib-olla nad pelgavad vigastusi.“

Trepijooksul joosti põhidistantsil kaks korda Silla keskuse kaheksandale korrusele ja uuesti alla. Lapsed jooksid korra neljandale korrusele ja alla. Teatejooksu võistkonda kuulus kolm liiget, kes kõik pidid korra jooksma keskuse kaheksandale korrusele ja alla.