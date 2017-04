Teatristuudio noored mõõtsid osavust parimate kooliteatritega

Pärnu kunstide maja Rein Laose teatristuudio kaks noort – Õnneli Pilliroog ja Aksel Madis Verlin esindasid sel nädalavahetusel Eesti parimate kooliteatrite hulgas Pärnumaad gümnaasiumiastme kooliteatrite riigifestivalil. Kahel päeval kanti Eesti draamateatris ja teatris NO99 ette iga maakonna parim lavastus, mida hindasid žürii kõrval ka noored ise. „Oli hästi põnev võistlus,“ märkis Rein Laos koduteel tagasi Pärnusse. „Meie omad olid ainult kahekesi, meil oli väga väike trupp võrreldes teiste truppidega, kus oli paarkümmend last. Ja meie trupp nüüd nendega küll võistelda ei saa, sest energia hulk on väga erinev. Aga lapsed olid väga tublid.“ Kunstide maja oli maakonna eest väljas maailma tippklassikasse kuuluva Ameerika näitekirjaniku Tennessee Williamsi näitemänguga „Lammutamisele määratud“ ja rohkem sedalaadi lavastusi riigifestivalil polnud. Laos möönis, et paremini läksid publikule peale lavastused, mis rääkisid noortest, kuidas mingites olukordades hakkama saada ja kuidas nemad näevad maailma. Laureaadiks sai vene dramaturgiat esitanud paarikümne näitlejaga Narva kooliteater ja Laosele endale meeldis kõige rohkem grand prix’ võitnud Tartu Waldorfgümnaasiumi hingeminev, hõrk ja õrn noortelavastus „Pildid näituselt“, mis vapustas publikut oskusega rääkida helgelt, intellektuaalselt ja varjundirikkalt nukkervalusatest teemadest. „Aksel Madis kirjutas meie tükile ka muusika ja mängis viiulit. Meie mõlemad kooliteatri näitlejad on väga noored võrreldes teistega, kes riigifestivalil mängisid. Õnneli käib 10. klassis ja Aksel Madis 7. klassis ja minu juures oli see neile esimene töö,“ lausus Laos. „Pärnus andsid nad eelnevalt kaks etendust ja väga heal tasemel, aga Tallinnas oli hirmus kiire. Me pidime lava ise üles ehitama ja lapsed kohe mängima, aga niisuguse väga õrna sisu puhul on see väga keeruline. Näitlejad kunagi enne esinemist ei ehita midagi üles. Nii et mul oli neist natuke kahju. Nad esinesid väga heal tasemel, aga mitte nii hõrgult, kui nad suutsid seda teha Pärnus,“ analüüsis kooliteatri juht. „Arvestades, et see oli meie noortele esimene suur töö 20. sajandi tippklassikaga, siis kiidan neid väga,“ lisas ta.