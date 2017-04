Wendre valiti parimaks regionaalseks praktikakohaks

Parima regionaalse praktikakoha tiitliga pärjatud Wendre AS on oluline Pärnumaa tekstiilierialade õpilaste koolitaja. Koostöös õppeasutustega viiakse läbi õpipoisiõpet, mis aitab tõsta nii ettevõtte siseselt töötajate kvalifikatsiooni kui koolitada uut tööjõudu maakonnas.

Konkursi võitis Põhja-Eesti regionaalhaigla, kes pakub õppuritele läbimõeldud ja süsteemset praktikat ja panustab seeläbi töötajate järelkasvu koolitamisse.

Parimaks väikeettevõttest praktikakohaks valiti Valgamaal restorani omav Naudingumaitse OÜ.

Kolme kategooria võitjatel on õigus kasutada spetsiaalselt väljatöötatud märgist.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on väga rõõmustav, et tööandjad peavad õppuritele praktikavõimaluste pakkumist tähtsaks: “Praktika on parimaks sillaks kooli ja võimaliku tööandja vahel. Eriti hea meel on selle üle, et taolist sildade rajamist väärtustatakse üha enam.”

Auhinnaks on igale ettevõttele klaasikunstnik Ivo Lille valmistatud skulptuur.

Konkursile laekus 60 avaldust. Ettevõtteid ja sihtasutusi said kandidaatidena üles seada nii ettevõtted ise kui kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja kõrgkoolid.

Konkursi korraldab Eesti tööandjate keskliit koostöös SA Innove ja haridus- ja teadusministeeriumiga.