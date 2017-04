Palgalõhe on Lääne-Eestis riigi madalaim

Kõige suurema, 30protsendise palgalõhega maadleb statistika järgi Kirde-Eesti.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta kutsus siiski kõiki töötajaid üles talle teada andma, kui tekib kahtlus, et kellelegi makstakse soo tõttu vähem palka.

"Palgalõhe on noorte emade ja sobivate lasteaiakohtade puuduse nägu. Laste kasvatamine ja töö tegemine peaksid jälle olema tavaline elamise viis nii isadele kui emadele, nagu see Eesti ühiskonnas ikka on olnud, sest siis oleksid naiste sissetulekudki paremad," rääkis Pakosta.

Pakosta sõnu kinnitab statistika: kui vaadata palgalõhe suurust eelkooliealiste laste olemasolu järgi, on erinevus teenistuses kõige väiksem (18 protsenti) nende naiste-meeste vahel, kellel lapsi pole. Ühe lapse puhul suureneb palgalõhe kümne protsendi võrra ja kahe alla kuueaastase lapse puhul on palgalõhe koguni 40 protsenti.

Täna tähistatakse Eestis võrdse palga päeva, mille eesmärk on juhtida tähelepanu soolise ebavõrdsuse probleemile ühiskonnas.