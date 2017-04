Sindi ööbikuks valiti Marion Tõldsepp

Läinud pühapäeval toimus Sindi seltsimajas kohalike laste lauluvõistlus "Sindi ööbik".

Võistlusest võtsid osa Sindi 3–19aastased laululapsed viies vanuserühmas. Igas vanusegrupis osales kuni seitse noort artisti, kellel tuli konkursil esitada vabalt valitud laul.

Võistlusel astus üles 31 lauljat, kelle esinemist ja lauluoskust hindas žürii, valides välja iga vanuserühma paremad.

3–5aastaste vanuserühma võitja oli nelja-aastane Jaan-Jakob Ots lauluga "Pudipõlle jenka" (juhendaja Kadi Sepp). Teise koha sai viieaastane Lisandra Oja, kes esitas laulu "Hambapesulauluke" (juhendaja Ülle Ots). Kolmandaks tuli viieaastane Christella Palmi lauluga "Laisa lapse laul" (juhendaja Ülle Ots).

Noorimate vanuserühmas anti auhind kõige julgema esituse eest nelja-aastasele Keven Partsile laulu "Vigurvänt" (juhendaja Ülle Ots) eest.

6–7aastaste parimaks valiti Miina Lanno lauluga "Iga ilmaga" (juhendaja Ülle Ots). Teiseks tuli Anna-Loore Ots lauluga "Päikesejänku" (juhendaja Kadi Sepp) ja kolmanda koha pälvis Darja Mazko, kes esitas pala "Laul kuusekestest" (juhendaja Ülle Ots).

8–10aastastest tunnistati parimaks Grete Reinsalu lauluga "Juuksuri juures" (juhendaja Helle Salumäe). Teise koha saavutas Kaari Kasemaa, kes esitas laulu "Hommikul" (juhendaja Helle Salumäe), ja kolmandaks tuli Ebe-Triin Reinsalu lauluga "Imede aeg" (juhendaja Helle Salumäe)

11–14aastastest lauljate seast valiti võitjaks Keili Parts, kes esitas laulu "Unistused" (juhendaja Margit Kits), ja teine koht kuulus Mirtel Metsmaale lauluga "Rahutu" (juhendaja Margit Kits). Kolmandat kohta välja ei antud.

15–19aastaste lauljate hulgas pälvis võidu Polina Reger lauluga "Oi to ne vetšer!" (juhendaja Jelena Kuvšinova). Teiseks jäi Laura Kobin, kes esitas loo "Raagus sõnad" (juhendaja Kait Kallau). Selleski vanusekategoorias jäi kolmas koht välja kuulutamata.

Sindi ööbiku tiitli vääriliseks tunnistati 16aastane Marion Tõldsepp, kes esitas laulu "If I ain`t got you" (juhendaja Jelena Kuvšinova).

Võistluste žüriisse kuulusid Anneli Kuningas, Ilme Prenge ja Riina Soomre.