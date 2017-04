Nädalavahetusel kaklesid mehed omavahel ja tuli ette perevägivalda

Laupäeval lõi 32aastane mees Pärnus Mere puiestee meelelahutusasutuses 34aastast sookaaslast. Kannatanule osutati traumapunktis esmaabi.

Pühapäeval olid Pärnus Martensi väljakul omavahel kähmlema läinud 27- ja 19aastane mees. Kakluse käigus sai meestest vanem kehavigastusi.

Laupäeval lõi 28aastane mees Pärnus Kooli tänava korteris oma 30aastast elukaaslast. Kannatanu vajas esmaabi.

Laupäeval avastati, et Koonga vallas Lõpe külas on aknaklaasi eemaldades sisenetud kauplusesse ja varastatud kööginõusid, rõivaid, söögiriistu ja muid esemeid. Kahju on kokku 1084 eurot.