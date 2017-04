Eesti levimuusika on kuum teema. Esmalt on (levi)muusika Eesti kultuuri ja riigi ajaloos mänginud kaalukat rolli, samuti on meie autorite looming professionaalne ja meie eripärast tulenevalt omanäoline. Mikk Targo ja Eesti autorite ühingu eestvedamisel sündinud topeltplaat “Muinaslugu sinilinnust” lisas sellele protsessile rahvusvahelise mõõtme.