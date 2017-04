Pärnumaa ühistranspordikeskus (PÜTK) ja ehitusfirma AS Eston Ehitus allkirjastasid eile Pärnu bussijaama ehituslepingu. Tööde maksumus on 2 034 480 eurot, millele lisandub käibemaks. Eston Ehituse ülesanne on rajada uus, ajakohane bussijaam koos sinna juurde kuuluvate kommunikatsioonide ja busside parkimisalaga.