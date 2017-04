Metsä Wood sõlmis Pärnu vineeritehase ehituslepingu

Kase tänavale rajatav Metsä Wood vineeritehas tuleb ligikaudu 29 000ruutmeetrise pindalaga: tootmishall olmeruumidega ja bürookorpus. Nordecon ehitab tootmishalli koos olme- ja bürooruumidega valmis järgmise aasta augustiks. Ehitus algab sel kuul. Lepingu maksumus on üle 14 miljoni euro, hinnale lisandub käibemaks.

"Metsä Wood investeerib kasevineeri tootmisesse üleilmse kasvava nõudluse paremaks rahuldamiseks. Uue tehase asukoht Pärnus tagab väga hea logistikaühenduse meie põhiturgudega. Kasespoon toodetakse Soomes ja töödeldakse vineeriks Pärnus. See on suur investeering meie konkurentsivõime parandamisse. Kasevineeri tootmisvõimsus Pärnu tehases saab olema 50 000 kuupmeetrit aastas," rääkis Metsä Woodi tootmis- ja tehnoloogiajuht Jari Tikkanen.

"Eestis ei ole viimasel ajal just tihti olnud põhjust rõõmustada uute suurte investeeringute üle tööstusesse. Ma usun, et vineeritehase rajamine on oluline Pärnu linnale ja kogu ümbruskonnale," lausus Nordeconi juhatuse liige Avo Ambur.

Kasevineeritehase ehitus Pärnus on osa Metsä Woodi 100 miljoni eurosest investeerimisprogrammist, mille ettevõte avalikustas 2016. aasta juunis. Uue tehasega luuakse Pärnus ligikaudu 200 töökohta.

Tehas alustab tootmist 2018. aasta teisel poolel.