Galerii: Koolijuht sai tervisepäeval omanimelise salati

Ühte koolipäeva oli mahutatud palju huvitavat tegevust. Ühtlasi reklaamis kool ennast sellel päeva autovabana ja kutsus nii õpetajaid kui lapsevanemaid valima sellel päeval mõni muu liiklemisvahend. Ja nii uskumatu kui see tundus, olidki õpetajad ja ülejäänud koolitöötajad sel päeval tulnud autota. Koolimaja ümbrus oli hommikul rahulikum kui muidu, autosid kohtas vähe ja pigem sõideti rattaga, sest ratta kohti oli raske leida.

Tervisepäeva raames leidis aset klassidevaheline sammulugemisvõistlus ja kõik klassid võtsid seda väga tõsiselt. Paljud tunnid toimusidki hoopis õues jalutuskäigul. Peale selle korraldas õpilasesindus algklasside korrusel tantsuvahetunde, mis on õpilaste seas väga populaarsed.

1.–4. klassid valmistasid vahvaid plakateid, mis kirjeldasid sõna "tervis". Oli palju vahvaid lahendusi ja ideid.

Et tervis hea oleks, on oluline õigesti toituda. Seega oli välja kuulutatud tervisliku salati konkurss, kus iga klass sai võimaluse valmistada maitsev salat, mis on nende meelest tervislik. See tuli serveerida žüriile ühes retseptiga. Tore oli see, et paljudel salatitel olid väga toredad ja ilmekad nimed. Näiteks sai koolijuht Elmo Joa omanimelise salati.

Veel käis külas Pärnu Kalevi spordikool, kes pakkus õpilastele võimalust tutvuda vahvate ratastega. Õpilastel oli huvi suur ja elevust jagus.