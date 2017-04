Nelja omavalitsuse ametnikud arutlesid ühinemisplaanide üle

"Ühisseminari eesmärk oli saada tuttavaks ja pidada plaane, kuidas ühinenud omavalitsuses ülesandeid jaotada ja millistest juhtimismudelitest lähtuda," teatas Tori vallavanem Kaie Toobal.

Esimesel päeval hindasid ametnikud oma valla senist juhtimist. Kõikide omavalitsuste esindajad vaagisid oma valla plusse ja miinuseid. Pärast esitluste kuulamist teati naabritest juba palju rohkem.

Teisel päeval keskenduti uue ja suurema valla ülesannete täitmisele ja võimalikele struktuurilahendustele.

Toobali sõnutsi näitasid struktuurimudelid seda, et suuremal osal ametnikest on võimalus saada tööd ühinenud omavalitsuses, väike osa peab töö saamiseks läbima ümber- või täiendõppe, mõni pikema staažiga ametnik soovib loobuda ja suundub vanaduspensionile. Leidub ametikohti, kuhu tuleb töötaja leidmiseks korraldada sise- või avalik konkurss. Veel arutleti ja kaaluti, kuidas jagada vallamajades ruumid nii, et vajalikud kabinetid ja töökohad oleksid olemas. Avaldati arvamust teenuskeskuste komplekteerimise teemal.